Hezbollah sở hữu những gì trong cuộc chiến với Israel?

Hezbollah được cho là nhóm phi nhà nước được trang bị vũ khí mạnh nhất thế giới. Nhóm có hàng trăm nghìn quả tên lửa và rocket cũng như số lượng lớn các chiến binh dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Tên lửa của Hezbollah có thể bắn sâu vào trong lãnh thổ Israel. Ảnh: CNN Theo CNN và Middle East Eye, Hezbollah được Iran hậu thuẫn và có trụ sở tại Lebanon, phía đông Địa Trung Hải. Nhóm Hồi giáo Shi'ite này đã tham gia các cuộc đối đầu với Israel ở biên giới phía nam của Lebanon kể từ ngày 8/10/2023. Các cuộc giao tranh xuyên biên giới đã làm dấy lên nỗi ám ảnh về một cuộc xung đột khu vực và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm giảm căng thẳng. Mặc dù không thể sánh được với sức mạnh quân sự của Israel nhưng kho vũ khí ngày càng tinh vi của Hezbollah có khả năng gây ra thiệt hại đáng kể cho Israel. Ngày 25/9, Hezbollah lần đầu tiên bắn một quả tên lửa đạn đạo về phía Tel Aviv - thành phố đông dân nhất của Israel. Được thành lập sau khi Israel chiếm đóng miền nam Lebanon từ năm 1982 tới 2000, Hezbollah đã sở hữu và phát triển kho vũ khí đa dạng và tinh vi. Dưới đây là các vũ khí mà nhóm vũ trang này sở hữu: Máy bay không người lái Ảnh: CNN Hezbollah sử dụng máy bay không người lái (UAV) để do thám và tấn công các mục tiêu Israel. Kể từ tháng 11/2023, nhóm đã sử dụng UAV chứa thuốc nổ. Đầu tháng 11/2023, Hezbollah đã mở một cuộc tấn công bằng UAV vào một chốt quân sự của Israel ở Cao nguyên Golan, làm hai binh sĩ Israel bị thương. Hezbollah cũng dùng UAV và tên lửa tầm ngắn nhằm áp đảo hệ thống phòng không Vòm sắt của Israel, và sử dụng tên lửa tầm xa để chạm tới các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Israel. Tháng 6, Hezbollah đã điều khiển một UAV thương mại bay qua bay lại trên bầu trời Haifa - thành phố lớn nhất ở phía bắc Israel trong nhiều giờ, ghi hình và sau đó đăng tải lên mạng. Đoạn video dài 9 phút, do Al Mayadeen TV và Al Manar công bố, đã xác định chính xác một số địa điểm, bao gồm các địa điểm quân sự và cơ sở hạ tầng dân sự của Israel. Rocket Hezbollah ước tính có 130.000 tên lửa và rocket, vốn được nhóm liên tục tích trữ kể từ cuộc xung đột cuối cùng với Israel vào năm 2006. Trong kho vũ khí của Hezbollah có cả tên lửa Falaq-2, được sử dụng lần đầu tiên vào ngày 8/6, có tầm bắn 10km và mang đầu đạn lớn hơn so với tên lửa Falaq-1 đã sử dụng trước đó. Một số tên lửa của Hezbollah, bao gồm Fajr, Khaibar, Raad và Zilzal, có tầm bắn trung bình từ 40-200km và có tải trọng lớn, có thể mang theo đầu đạn nổ nặng 50-600kg. Trước đây, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ám chỉ rằng họ có thể cải tiến một số loại vũ khí, chuyển từ tên lửa không định hướng thành tên lửa chính xác. Ảnh: CNN Tuần trước, để đáp trả các cuộc tấn công vào máy nhắn tin và bộ đàm của Israel, Hezbollah cho biết nhóm đã tấn công căn cứ không quân Ramat David của Israel bằng tên lửa Fadi 1 và Fadi 2. Tên lửa này là một loại vũ khí tầm xa chưa từng được sử dụng trong cuộc xung đột trước đó. Tầm bắn của nó là từ 80 đến 105km. Hôm 24/9, nhóm vũ trang này tuyên bố đã sử dụng tên lửa Fadi 3 để tấn công căn cứ Samson của Israel tại vùng Hạ Galilee. Fadi 3 cũng là một loại vũ khí trước đây chưa từng được Hezbollah sử dụng. Tên lửa tầm xa Hezbollah được cho là có tên lửa Fateh-110 của Iran và tên lửa Scud, với tầm bắn lần lượt là 250-300km và 300-550km. Theo ông Andreas Krieg, giáo sư Khoa Nghiên cứu quốc phòng của King's College London, "một lượng lớn tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Hezbollah đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon trong tuần qua. Tuy nhiên, Hezbollah không để những tên lửa đặc biệt trên mặt đất mà cất giữ dưới lòng đất. Những tên lửa lớn hơn với đầu đạn lớn hơn và tầm bắn xa hơn này sẽ được sử dụng nếu Hezbollah phải đối mặt với một kịch bản chiến tranh toàn diện. Khi đó, Israel có thể sẽ chịu tổn thất cực lớn". Hôm 25/9, Hezbollah cho biết đã bắn một tên lửa đạn đạo vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad gần Tel Aviv. Đây là lần đầu tiên một tên lửa được phóng từ Lebanon bay đến miền trung Israel. Giáo sư Krieg nhận xét: "Khả năng tên lửa của Hezbollah là mối đe dọa lớn nhất đối với Israel. Do Lebanon ở gần Israel nên việc đánh chặn các tên lửa được Hezbollah phóng từ Lebanon đi, sẽ khó khăn hơn vì có ít thời gian cảnh báo hơn, đặc biệt đối với các tên lửa tầm xa có quỹ đạo khác với các tên lửa nhỏ hơn mà Hezbollah đã bắn trong 12 tháng qua". So sánh số lượng chiến binh Israel và Hezbollah. Ảnh: CNN Số lượng lớn chiến binh nhiều kinh nghiệm Hezbollah được cho là có khoảng 20.000 chiến binh đang hoạt động và 20.000 quân dự bị. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh trên bộ, quân Hezbollah đã được tôi luyện nhiều hơn so với cuộc đối đầu với Israel hồi 2006. Đặc biệt, họ đã dày dạn kinh nghiệm trong chiến tranh đô thị khi chiến đấu cùng lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong suốt cuộc nội chiến kéo dài một thập niên ở Syria. Giáo sư Krieg cho biết, Hezbollah đã mất một số chiến binh giàu kinh nghiệm trong cuộc nội chiến ở Syria. "Ngoài ra, trong những tuần gần đây, rất nhiều chỉ huy cấp trung và cấp cao của nhóm đã bị Israel ám sát, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng chống trả của Hezbollah nếu bộ binh Israel tràn vào Lebanon. Tuy nhiên, cấu trúc mạng lưới khiến Hezbollah rất kiên cường".