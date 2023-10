Hết vé xem tuyển Việt Nam đá giao hữu với Hàn Quốc

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên Biển Đông, từ 17/10, mưa mở rộng ra Nghệ An. Từ 18/10, mưa có thể mở rộng ra Thanh Hóa và miền Bắc. Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ cũng có mưa to đến rất to.