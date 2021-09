Hết 'trần như nhộng', nam rapper từng kết hợp BTS lại... mang bầu

Lil Nas X có thể xem là một "hình mẫu" học theo Lady Gaga của thế hệ mới: liên tiếp gây sốc về phong cách thời trang cũng như sự "dị" đạt đến đỉnh điểm trong loạt sản phẩm âm nhạc, tuy nhiên ẩn sau đó vẫn là những thông điệp ủng hộ cho nhóm yếu thế trong xã hội, đặc biệt là cộng đồng LGBTQ+.

Trong năm nay, anh liên tiếp tung 2 MV gây sốc toàn tập: Montero (Call Me By Your Name) mang đến hình ảnh quỷ dữ cùng những bữa tiệc trụy lạc, còn Industrial Baby mang đến hình ảnh nam rapper thực hiện phần vũ đạo ướt át bên dàn vũ công khỏa thân hoàn toàn.