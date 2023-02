Hết thời làm cây xăng?

Ông Nguyễn Vũ Trường, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang, chung quan điểm, cửa hàng bán lẻ xăng dầu gặp khó do chiết khấu. Hiện, không có quy định về mức chiết khấu cho kinh doanh xăng dầu, Nhà nước không điều chỉnh mức chiết khấu, chỉ quản lý giá bán lẻ xăng dầu.

Theo ông Trường, cần quy định cụ thể sau khi tính tất cả các chi phí nhập xăng dầu về đến kho của thương nhân đầu mối, đồng thời cộng thêm tỷ lệ % lãi trên mỗi lít xăng dầu, đảm bảo cho các doanh nghiệp có lãi. Mức chiết khấu giao cho các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối quyết định.

Trong khi đó, đại diện Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh đề xuất, khi Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu, cần tính chi phí đảm bảo cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu có chiết khấu hoa hồng, cần quy định mức chiết khấu/hoa hồng đại lý tối thiểu nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có lợi nhuận để duy trì hoạt động, từ đó, bảo đảm nguồn cung ứng cho thị trường.

Trong văn bản góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2021 và Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá, tình trạng chiết khấu bán lẻ bằng 0 hoặc thậm chí âm, khiến các cửa hàng xăng không muốn bán hàng, nhưng buộc phải bán vì nếu không sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt.

VCCI lưu ý, trường hợp giá bán lẻ điều hành thấp hơn toàn bộ chi phí của chuỗi cung ứng thì các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sẽ không có động lực để kinh doanh. Nhà nước yêu cầu doanh nghiệp buộc phải kinh doanh để cung cấp xăng dầu cho nền kinh tế thì khoản âm chi phí lớn hơn giá bán này chắc chắn sẽ do một chủ thể nào đó trong chuỗi cung ứng gánh chịu.

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh quy định theo hướng: Trong trường hợp Nhà nước không can thiệp vào giá, để cung cầu thị trường quyết định giá, thì không quy định mức chiết khấu bán lẻ tối thiểu; Trong trường hợp Nhà nước tiếp tục can thiệp vào giá bán lẻ xăng dầu thì cần đồng thời điều hành chiết khấu tối thiểu (hoặc giá bán buôn tối đa) để bảo đảm đồng bộ cơ chế quản lý.

Theo lịch, sáng 14/2, VCCI và Bộ Công Thương sẽ phối hợp tổ chức hội thảo để lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp, hiệp hội trong lĩnh vực xăng dầu.