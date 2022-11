Hết Jisoo đến lượt Jennie mắc chấn thương chân?

Trong đoạn clip, Jennie vốn dĩ đang nhảy sung sức thì bất ngờ ngồi hẳn xuống, dường như cô đau đến mức phải ôm chân. Nữ thần tượng sinh năm 1996 phải mất vài giây sau mới có thể lấy lại sức và đứng dậy.

Video ghi lại sự việc

Để trấn an người hâm mộ, Jennie liên tục vẫy tay chào, nhưng sau đó phải lùi ra phía sau để sửa lại giày. Lisa có vẻ cũng nhận thấy tình hình không ổn, em út BLACKPINK lại gần và kiểm tra Jennie có vấn đề gì hay không.