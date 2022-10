Hết j-hope đến Jin, HYBE đang 'phá hoại' màn solo của BTS?

Cách đây vài tháng, HYBE tuyên bố tập đoàn sẽ giảm sự phụ thuộc BTS và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh để tăng tỷ lệ doanh thu.

Không lâu sau thông báo này, BTS cho biết nhóm sẽ tạm gác các hoạt động chung để các thành viên có thời gian tập trung cho sự nghiệp solo. Tuy nhiên, người hâm mộ BTS suy đoán rằng HYBE đang "phá hoại" các hoạt động solo của BTS.

Sự nghi ngờ bắt đầu khi j-hope phát hành album solo đầu tay Jack In the Box vào tháng 7. Trong khi các nghệ sĩ HYBE đều có album bản vật lý, thậm chí còn nhiều bản thì Jack In the Box chỉ là một album kỹ thuật số, được đính kèm hai thẻ ảnh tối giản. HYBE cho biết họ làm vậy để "bảo vệ môi trường".



Album Jack In The Box