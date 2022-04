Hết hồn người đàn ông say rượu đi xe máy lạng lách, đánh võng trên phố

Cư dân mạng bên cạnh việc lên án, phê bình những người vì ham vui mà quá chén, say rượu rồi vẫn còn "ngoan cố" lái xe về nhà như người đàn ông trong clip trên thì nhiều người cũng góp ý mong mọi người thấy người say lái xe đi trên đường nên tìm cách giữ chân ngăn cản không để họ tiếp tục di chuyển nếu không sẽ khó kiểm soát được hành vi của mình, điều này gây nguy hiểm cho bản thân và cả cộng đồng.

Một người phụ nữ điều khiển xe máy, phía sau chở theo một người đàn ông mặc áo màu cam đất đang ngồi siêu vẹo sắp ngã. Do tư thế người ngồi sau không chắc chắn khiến chị không giữ vững được tay lái, chiếc xe máy loạng choạng đi sát vào lề đường, suýt đâm vào nhà người dân ven đường. Và rồi, người đàn ông ngồi sau ngã lộn nhào xuống đường.

"Mình gặp 4-5 lần rồi. Một lần duy nhất không chặn được vì phóng xe ghê quá. Mình đi ô tô không thể chặn. Sau đó họ bị tai nạn luôn. Còn mấy lần khác họ đều cảm ơn mình sau khi tỉnh lại";

"Ai đó ra gọi vào, giữ chân được thì an toàn hơn cho bác ấy và cả những người đi đường";

"Thay bởi quay clip, bạn vượt lên nói khéo để giúp họ dừng xe. May người đi xe máy say rượu không sao chứ bị làm sao thì do bạn thấy chết không cứu"...

Lam Giang

Clip: MXH