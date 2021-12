Hết hồn làm sạch lòng lợn bằng máy giặt hút triệu view

Một tài khoản TikTok mới đây gây sốt khi đăng tải clip ghi lại cảnh làm sạch lòng lợn theo cách độc nhất vô nhị. Theo đó, người này đã đã chia sẻ bí quyết rửa nội tạng động vật bằng cách cho tất cả vào máy giặt.

Theo quan sát, trong lồng máy giặt được bỏ vào bởi rất nhiều lòng đi kèm những lát chanh và một vài loại lá có tác dụng khử mùi hôi, làm sạch lòng. Sau khi nhấn nút khởi động máy, từng cuộn lòng to nhỏ được chiếc máy giặt "nhào" không thương tiếc.