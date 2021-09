Hết hồn khi nghe Sơn Tùng bắn 'rap cải lương' điên đảo

Mới đây, Sơn Tùng lại khiến dân tình một phen xôn xao khi đệm đàn piano hát hò lại bản hit này nhưng không phải với những phiên bản sôi động thường thấy.

Theo đó, nam ca sĩ ngẫu hứng biến tấu hit Em Của Ngày Hôm Qua thành ba phiên bản khác nhau như: cải lương, rock và cả opera, vừa lạ tai vừa độc đáo. Điều này khiến ai cũng phải công nhận sự đa tài của anh chàng và thậm chí... quên luôn giai điệu gốc của bài hát này.

Sơn Tùng biến bài hit Em Của Ngày Hôm Qua thành phiên bản cải lương

Những luyến láy đặc trưng của thể loại cải lương được Sơn Tùng bỏ nhỏ vào ca khúc thật sự tinh tế, như những nghệ sĩ hát cải lương thực thụ.