Hết hồn Angela Phương Trinh với vòng 3 biến dạng

Clip Angeala Phương Trinh phô diễn hình thể, chiếm sóng là vòng 3 lớn



Hình ảnh cắt từ clip

Dù không còn hoạt động showbiz quá nhiều song Angela Phương Trinh vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nữ diễn viên đình đám một thời lui về với cuộc sống bình yên, tu tập và ăn chay.