Hết cơn sốt nóng, giá thép quay đầu giảm mạnh

Cùng chung xu hướng, thương hiệu thép Kyoei cũng tiến hành giảm 300.000 đồng/tấn với thép thanh vằn D10 CB300 và giảm 310.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240, về mức giá lần lượt là 18,78 triệu đồng/tấn và 18,57 triệu đồng/tấn.

Trong khi đó, giá bán thép tại Tổng Công ty Thép Việt Nam còn 18,75-19,1 triệu đồng/tấn (chưa bao gồm VAT).

Lý giải nguyên nhân giá thép bỗng nhiên quay đầu giảm, nhiều doanh nghiệp cho hay, là do giá phôi thép, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thép, giảm đáng kể. Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), giá các nguyên liệu đầu vào như quặng sắt, than mỡ, coke, điện cực, trục cán, vật liệu chịu lửa... đang giảm khá nhiều so với tháng 3 vừa qua.