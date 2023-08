Hết BLACKPINK, đến lượt Lee Do Hyun gây bão khi nhảy 'See tình'

Sau BLACKPINK, người hâm mộ Việt thích thú khi mới đây đến lượt Lee Do Hyun khoe vũ đạo ca khúc Việt nổi tiếngngay trong buổi họp mặt người hâm mộ trước khi lên đường nhập ngũ vào ngày 14/8 tới.

Lee Do Hyun nhảy "See tình" khiến fan Việt thích thú (Nguồn: K Love)