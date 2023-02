Heechul (Super Junior) lại bị ném đá vì đi bar với 2 BJ nữ

Theo tìm hiểu, một trong hai BJ là Oh Ji Eun, nơi chụp có vẻ là một quán bar. Oh Ji Eun gắn thẻ tài khoản của Kim Heechul và viết: “Tìm cho Heechul oppa một bạn gái để kết hôn”.

Người còn lại là BJ Seung Yeoni, cô này để chú thích: “Heechul oppa bảo tôi không được sử dụng filter này (nhưng tôi vẫn dùng đây)”.

Cách đây 2 tuần, Heechul từng nhận chỉ trích khi xuất hiện trên một livestream của Afreeca TV cùng với BJ Choi. Trong buổi phát sóng, Heechul say xỉn và có nhiều phát ngôn tiêu cực về bạo lực học đường và nhiều vấn đề nhạy cảm khác.



Heechul livestream cùng BJ Choi khi đang say xỉn

Sau đó, thành viên Super Junior đã viết thư xin lỗi nhưng vẫn khẳng định: "Tuy nhiên, cho dù tôi có nhìn lại bao nhiêu đi chăng nữa, tôi không nghĩ việc chửi bới bạo lực học đường và một số trang nhất định là sai."

Oh Ji Eun bắt đầu livestream trên Afreeca TV vào năm ngoái. Cô được coi là một influencer khi có khoảng 330.000 người đăng ký YouTube và khoảng 1 triệu người theo dõi Instagram. Oh Ji Eun cũng thu hút sự chú ý khi dẫn chương trình We Got Married cùng BJ Kay.