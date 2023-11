Hệ thống tác chiến chống thủy lôi SeaFox

Các robot ngầm bán tự động của Hệ thống SeaFox gồm các loại khác nhau: SeaFox C, SeaFox I, SeaFox T and SeaFox COBRA. Trong đó, SeaFox C là UUV chiến đấu ngoài các cảm biến như camera, định vị, sonar… còn mang theo một đầu đạn lõm để phá hủy thủy lôi, đây cũng là thiết bị dùng một lần. SeaFox I là thiết bị làm nhiệm vụ trinh sát thủy lôi neo, đáy và cả thủy lôi trôi đồng thời còn thể thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ khác như, kiểm tra thân vỏ tàu, trinh sát, kiểm tra thiết bị ngầm… SeaFox T là thiết bị cơ bản giống như SeaFox C nhưng có điểm khác là sử dụng pin sạc lại được và dùng cho nhiệm vụ huấn luyện sử dụng các UUV SeaFox, còn SeaFox Cobra thực ra cũng là một loại UUV làm nhiệm vụ phá nổ dưới nước nhưng còn có ứng dụng dân sự.

Các UUV của SeaFox đều có thiết kế như nhau, dài 1,3m, rộng và cao 0,39m và nặng khoảng 39kg, một người có thể mang được. Trên các UUV đều có trang bị hệ thống định vị quán tính đơn giản, sonar, đèn chiếu sáng, camerra, sonar để phát hiện thủy lôi, định vị đường di chuyển. Chúng được điều khiển tự động hoặc bán tự động thông qua một cáp quang nối với console điều khiển trên tàu, các hình ảnh, thông số từ UUV được truyền về console điều khiển và lệnh điều khiển được truyền đến UUV đều theo thời gian thực. UUV được cấp nguồn từ pin sạc nhiều lần (SeaFox I, SeaFox T) hoặc pin dùng một lần (SeaFox C). UUV có chân vịt đảm bảo khả năng chuyển động 3 chiều ở độ sâu lên đến 300m nước, trong thời gian 100 phút với tốc độ cao nhất đến hải lý/giờ.