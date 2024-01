Hệ thống kinh doanh ô tô lớn nhất Australia bị tấn công mạng quy mô lớn

Ngày 28/12, Eagers Automotive thông báo tạm dừng mọi hoạt động giao dịch để ngăn chặn rò rỉ thông tin sau vụ tấn công mạng. Trong một tuyên bố sau đó, đại diện công ty thừa nhận rất nhiều cơ sở kinh doanh ở cả Australia và New Zealand đã bị ảnh hưởng bởi sự cố mạng nghiêm trọng. Truyền thông Australia đưa tin: “Chưa thể xác định được quy mô đầy đủ của sự cố”.

Eagers Automotive cho biết tình trạng tê liệt của hệ thống thông tin đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ sở kinh doanh trên khắp Australia và New Zealand. Các chuyên gia an ninh độc lập đã được huy động để ứng phó sự cố và một cuộc điều tra khẩn cấp đã được tiến hành. Công ty đã thông báo về vụ việc cho Trung tâm An ninh mạng Australia và Trung tâm An ninh mạng quốc gia New Zealand.