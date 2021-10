Hệ thống an toàn Honda Sensing tiếp tục được nâng cấp, hỗ trợ toàn diện cho người lái

“Honda Sensing 360 đại diện cho bước quan trọng tiếp theo trong ứng dụng hàng đầu trong ngành về công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái,” Gary Robinson, trợ lý phó chủ tịch Kế hoạch sản phẩm của American Honda Motor Co., Inc. cho biết “Honda sẽ tiếp tục cải tiến công nghệ để tăng sự an toàn cho tất cả mọi người đi trên đường và đóng vai trò hàng đầu trong việc hiện thực hóa một xã hội không va chạm.”

Honda Sensing 360 sẽ ra mắt vào năm 2022 cùng với những chiếc ô tô được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc. Nhà sản xuất ô tô dự định sẽ mở rộng khả năng tích hợp vào tất cả các loại xe vào năm 2030.