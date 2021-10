Hệ lụy khó lường khi vay lãi nặng bằng ảnh khỏa thân

Your browser does not support the video tag.

Và mới đây, đã xuất hiện thêm hình thức cho vay lãi nặng mới đó là thế chấp bằng ảnh, clip khiêu dâm, khỏa thân. Đây là một thủ đoạn rất mới và đặc biệt tinh vi của các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực cho vay “tín dụng đen” nhằm khống chế con nợ, ép trả lãi suất cao.



Nhiều đường dây cho vay lãi nặng bằng ảnh khỏa thân đã được triệt phá. Đặc biệt vừa qua, Công an Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã phát hiện gần 1000 khách hàng vay tiền với tài sản thế chấp là ảnh khiêu dâm.