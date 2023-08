Hé lộ về phiên bản điện ảnh 40 tỷ đồng của 'Đất rừng phương Nam'

An và Út Lục Lâm có mối quan hệ khăng khít, một phần lớn do có chung cảnh ngộ. (Ảnh chụp màn hình)

Phiên bản trên màn ảnh rộng của "Đất rừng phương Nam" vừa tung ra một video quảng bá ngắn, "mở đường" cho trailer chính thức ra mắt (teaser trailer).

Chuyển thể từ tiểu thuyết lừng danh cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi, phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có nhiều sáng tạo riêng, song song với những nhân vật, chi tiết có trong truyện.

Video teaser của "Đất rừng phương Nam" giới thiệu mối quan hệ khăng khít giữa hai nhân vật là bé An và Út Lục Lâm. Bé An (diễn viên nhí Hạo Khang) là nhân vật có sẵn trong truyện. Mồ côi mẹ, cậu bé An trôi dạt khắp nơi để tìm cha.