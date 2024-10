Hé lộ tình tiết mới về cái chết của thủ lĩnh Hamas

Giám định pháp y cho thấy thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar tử vong do nguyên nhân khác, thay vì bị xe tăng Israel tập kích. Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar trước khi bị hạ sát (Ảnh chụp màn hình: NBC). Tiến sĩ Chen Kugel, trưởng khoa nghiên cứu bệnh học tại Trung tâm Pháp y Quốc gia Israel ở Tel Aviv, ngày 18/10 cho biết thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar tử vong do trúng đạn ở phần đầu. Ông Kugel nói, thi thể của thủ lĩnh Sinwar có các vết thương khác, nhưng ông tin nguyên nhân tử vong là viên đạn trúng phần đầu. "Ông ấy bị thương do nhiều nguyên nhân khác nhau, ví dụ vết thương do tên lửa ở cẳng tay phải, vật nặng rơi vào chân hoặc đùi trái và nhiều mảnh đạn găm vào cơ thể, nhưng nguyên nhân tử vong là do vết đạn bắn vào đầu. Ông ta bị một viên đạn găm vào đầu và bị chấn thương sọ não nghiêm trọng", bác sĩ Kugel cho hay. Nói về thời gian tử vong của ông Sinwar, bác sĩ Kugel cho biết thời điểm có thể là vào chiều muộn ngày 17/10, hơn 24 giờ trước khi thi thể của ông được chuyển đến bệnh viện. Quân đội Israel trước đó cho biết ông Sinwar đã thiệt mạng sau khi một xe tăng bắn đạn pháo vào tòa nhà ở phía Nam Gaza hôm 17/10 khiến ông bị thương và không nói gì về việc quân đội của họ đã bắn một phát súng chí mạng. Khi được yêu cầu bình luận về kết luận giám định pháp y, một phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã có một cuộc đấu súng và cuộc giao tranh kết thúc bằng việc quân đội Israel bắn một quả đạn xe tăng vào tòa nhà. Người phát ngôn cho biết quân đội Israel vẫn đang nỗ lực tìm hiểu tất cả các chi tiết của sự kiện này. Israel nhận dạng thủ lĩnh Hamas Sinwar thông qua xét nghiệm ADN, đối chiếu với dữ liệu đã có về nhân vật này vì ông Sinwar từng ngồi nhà lao ở Israel hơn 20 năm, trước khi được trả tự do vào năm 2011 theo thỏa thuận trao đổi tù nhân. Đại diện của Hamas hôm qua xác nhận thủ lĩnh Sinwar đã chết, song tuyên bố lực lượng này sẽ không thả con tin Israel cho đến khi Israel dừng hoạt động quân sự chống lại người dân ở Gaza. Trong khi đó, các nguồn tin Israel nhận định, Israel có thể dùng thi thể của thủ lĩnh Sinwar làm quân bài mặc cả để buộc Hamas phóng thích con tin. Hiện thi thể của ông Sinwar được cất giấu tại một địa điểm bí mật ở Israel. Hai nguồn tin nói với CNN rằng, buộc Hamas thả con tin là ưu tiên hàng đầu của Israel trong việc quyết định xử lý thi thể của thủ lĩnh Sinwar. Hamas đã bắt giữ hơn 200 con tin ở Israel sau vụ tấn công hôm 7/10 năm ngoái. Đến nay, vẫn còn khoảng 100 con tin bị giam giữ ở Gaza. Trao đổi con tin có thể là cách duy nhất để thi thể của ông Sinwar trở về Gaza. Mặc dù vậy, có những ý kiến lo ngại việc trả lại thi thể Sinwar về Gaza trong bất kỳ trường hợp nào đều có nguy cơ tập hợp những người ủng hộ Hamas. Nếu Sinwar được chôn cất ở Gaza, địa điểm này có thể trở thành đền thờ cho những người theo đạo.