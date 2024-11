Hé lộ thông tin về sản phẩm mới tiếp theo của Apple

Bloomberg tiết lộ, Apple sắp ra mắt danh mục sản phẩm mới: màn hình treo tường có thể điều khiển đồ gia dụng, tham gia hội nghị video và dùng AI để điều hướng các ứng dụng. Dẫn lời nguồn tin thân cận, Bloomberg cho biết, Apple có thể công bố thiết bị vào khoảng tháng 3/2025 và định vị nó như trung tâm điều khiển trong gia đình. Sản phẩm tên mã J490 cũng trang bị bộ tính năng AI Apple Intelligence. CEO Tim Cook đặt cược vào việc sản phẩm sẽ biến Apple thành thế lực lớn trên thị trường nhà thông minh (smarthome), nơi công ty đang đi sau các đối thủ Google và Amazon. Là ưu tiên đối với bộ phận kỹ thuật và thiết kế, thiết bị đang được đẩy nhanh tiến độ để ra mắt thị trường sau hơn ba năm phát triển. Màn hình thông minh Amazon Echo Hub trong một sự kiện của Amazon năm 2023. Ảnh: Bloomberg Theo Bloomberg, thiết bị dùng màn hình gần 6 inch và giống như iPad hình vuông, viền dày bao quanh màn hình, camera ở cạnh trên cùng, pin có thể sạc được và loa, dự kiến có hai màu đen và bạc. Giao diện của máy giống như kết hợp giữa hệ điều hành Apple Watch và chế độ StandBy trên iPhone. Dù vậy, công ty dự đoán hầu hết mọi người sẽ tương tác với thiết bị bằng giọng nói nhờ vào Siri và Apple Intelligence. Phần cứng được thiết kế xoay quanh App Intents, hệ thống cho phép AI điều khiển chính xác các ứng dụng và tác vụ. Sản phẩm sẽ được tiếp thị như một cách để điều khiển đồ gia dụng, chat với Siri, họp video qua FaceTime. Nó trang bị các ứng dụng của Apple, bao gồm trình duyệt web, nghe tin tức, phát nhạc. Người dùng cũng có thể truy cập ghi chú và lịch hoặc biến thiết bị thành màn hình trình chiếu hình ảnh. Thiết bị sẽ cạnh tranh với màn hình thông minh Echo Show và Echo Hub của Amazon và Google Nest Hub. Mức giá dự kiến tương đương các đối thủ. Echo Show có giá 150 USD, Echo Hub 180 USD còn Nest Hub Max giá 230 USD. Nguồn tin tiết lộ, sản phẩm được thiết kế để đưa Siri và Apple Intelligence đến gần hơn với người dùng theo cách chưa từng có trước đó. Tháng trước, Apple tung ra một số tính năng Apple Intelligence cho iPhone, iPad và Mac. Những tính năng nâng cao như tạo ảnh AI hay tích hợp ChatGPT của OpenAI sẽ triển khai vào tháng 12. Màn hình sẽ bao gồm các cảm biến để xác định khoảng cách với con người rồi tự động điều chỉnh tính năng. Chẳng hạn, nếu người dùng ở xa, màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ, khi đến gần, nó chuyển sang bảng điều khiển để thay đổi nhiệt độ. Bảo mật sẽ là một trọng tâm đối với thiết bị mới, cung cấp cảnh báo an ninh và hiển thị video từ camera an ninh, bao gồm video từ chuông cửa thông minh. Nó cũng đóng vai trò như một hệ thống liên lạc nội bộ giữa các phòng trong nhà. Sản phẩm là thiết bị độc lập, đồng nghĩa vận hành gần như tự động hoàn toàn. Song, cần đến iPhone cho một số tác vụ, trong đó có cài đặt ban đầu. Dự án là cái bắt tay giữa các nhóm Apple khác nhau, bao gồm nhóm kỹ thuật phần cứng gia đình do Matt Costello dẫn đầu và nhóm hệ sinh thái kỹ thuật phần mềm do Arun Mathias dẫn đầu. Các nhóm thiết kế giao diện con người và công nghiệp cũng tham gia tích cực. Dường như đây không phải sản phẩm mới duy nhất mà Apple "ấp ủ". Theo nhà phân tích kỳ cựu Ming Chi Kuo, nhà sản xuất iPhone đang muốn gia nhập thị trường camera an ninh gia đình và dự kiến sản xuất hàng loạt vào năm 2026. Theo ông Kuo, camera sẽ tương tác với các thiết bị khác cùng hãng thông qua kết nối không dây, tạo lợi thế so với các nhà sản xuất camera khác. (Theo Bloomberg, Digital Trends)