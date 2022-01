Hé lộ thị trường giúp 300 nghìn tấn thanh long gỡ thế bí ùn tắc nông sản

Theo ông Thướng, hàng năm Ấn Độ nhập khẩu 95% thanh long từ Thái Lan, Malaysia, Việt Nam…. Năm 2019-2020, xuất khẩu thanh long từ Việt Nam sang Ấn Độ tăng gần 100% so với năm trước, ở mức hơn 11.000 tấn, kim ngạch 9,86 triệu USD. Năm 2020-2021, kim ngạch xuất khẩu giảm khoảng 25% so với năm trước do tác động của dịch COVID-19.

Ông Thướng cho rằng, Chính phủ và các bộ, ngành cần thường xuyên giữ kết nối, trao đổi với Bộ, ngành của Ấn Độ để tổ chức các kỳ họp, tiểu ban, nhóm làm việc; tích cực đàm phán mở rộng thị trường tiêu thụ trái cây…

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam tham gia hàng loạt Hiệp định thương mại tự do, chúng ta cần thay đổi tư duy “quá phụ thuộc vào một thị trường” sang tư duy “đa dạng thị trường”.