Hé lộ "sức khỏe" công ty của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, mã chứng khoán: SAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm.

Riêng trong quý II, Sasco ghi nhận doanh thu thuần 296 tỷ đồng, tăng 126% so với quý I và tăng 216% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh nghiệp do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch cho biết tình hình kinh doanh của công ty đang dần khôi phục khi số lượng các chuyến bay nội địa tăng lên, các chuyến bay thương mại quốc tế từng bước được nối lại.