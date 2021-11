Hé lộ nội dung 4 bộ webtoon sắp phát hành của nghệ sĩ HYBE: BTS bước vào một vũ trụ mới, hint về nhóm nữ chưa debut gây tò mò

TXT - 'The Star Seekers'

Chúng ta hãy cùng xem giới thiệu và tóm tắt sơ lược về nội dung của 4 bộ webtoon/web novel mới nhà HYBE nhé.

Trước đây BTS đã từng phát hành webtoon 'SAVE ME' trên Naver Webtoon, tuy nhiên lần này nhóm sẽ có một câu chuyện hoàn toàn mới. Bên cạnh BTS, các nhóm nhạc TXT và ENHYPEN cũng lần đầu tiên phát hành webtoon của riêng họ. Đặc biệt, HYBE cũng hé lộ một bộ webtoon với các nhân vật nữ - được cho là về nhóm nữ sắp debut của công ty.

Vào ngày 3 tháng 11, HYBE Labels đã đăng tải video '2021 HYBE Briefing With Community' để chia sẻ về một số định hướng và kế hoạch hoạt động của công ty trong thời gian vừa qua và cho tương lai gần. Trong đó, HYBE đã chia sẻ về kế hoạch hợp tác cùng với Naver Webtoon để phát hành 4 bộ truyện cho riêng nghệ sĩ HYBE trong năm 2021. Cả bốn câu chuyện này sẽ được đăng tải các chương đồng thời ở cả 2 định dạng là webtoon trên Naver Webtoon, và web novel (tiểu thuyết mạng) đăng trên Wattpad (Wattpad hiện đang thuộc sở hữu của Naver).

Đầu tiên, các thành viên TXT sẽ trở thành những nhân vật chính trong webtoon 'The Star Seekers'. Câu chuyện xoay quanh các thành viên của một nhóm nhạc nam Kpop khi họ đang sống trong một thế giới đan xen giữa thực tại và phép thuật. Một ngày nọ, họ nhận ra khả năng phép thuật của mỗi người và sử dụng nó để chiến đấu chống lại kẻ thù bí mật. 'The Star Seekers' sẽ được phát hành vào ngày 17 tháng 1 năm 2022.

ENHYPEN - 'Dark Moon: The Blood Altar'

Tiếp đó, ENHYPEN cũng trình làng bộ webtoon đầu tiên mang tên 'Dark Moon: The Blood Altar'. Bộ truyện này sẽ được phát hành dưới dạng series 'Dark Moon' với 'The Blood Altar' là phần đầu tiên. Nội dung webtoon kể về cuộc gặp gỡ giữa những chàng trai ma cà rồng và một cô gái ẩn chứa nhiều bí mật, ngoài ra họ cũng sẽ đối đầu và có tình bạn với một nhóm những chàng trai người sói. Thể loại của webtoon là đô thị giả tưởng, high teen và lãng mạn với nữ chính sẽ được xây dựng tính cách mạnh mẽ như một anh hùng. 'Dark Moon: The Blood Altar' sẽ được phát hành vào ngày 16 tháng 1 năm 2022.