Hé lộ những sự thật ít biết về nam tài tử Park Seo Joon

Park Seo Joon được mệnh danh là “Ông hoàng phim hài tình cảm truyền hình" Hàn Quốc, nhờ vào hàng loạt bộ phim truyền hình thành công như She Was Pretty (2015), Fight For My Way (2017), Thư Ký Kim Sao Thế? (2018) ) và Tầng Lớp Itaewon của Netflix (2020).



Park Seo Joon.

Tên khai sinh

Park Seo Joon sinh ngày 16/12/1988, tên thật là Park Yong Kyu. Vì thường xuyên sử dụng nghệ danh nên khán giả ít biết đến tên thật của nam tài tử. Anh thường sử dụng tên này để quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Vào năm 2019, nam diễn viên hào phóng, quyên góp số tiền lớn 100 triệu won cho Cầu Hy vọng trong vụ cháy rừng ở tỉnh Gangwon. Năm 2020, tài tử họ Park quyên góp thêm 100 triệu won để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt ở Hàn Quốc. Ngôi sao Tầng Lớp Itaewon cũng đã quyên góp 100 triệu won cho thành phố Daegu với các nỗ lực cứu trợ Covid-19.

Ước mơ thời thơ ấu

Là con cả trong gia đình có ba cậu con trai, Park Seo Joon từng mơ ước trở thành một cầu thủ bóng chày nhưng khi đó, cha anh nghĩ rằng em trai Seo Joon phù hợp hơn.