Hé lộ nguyên nhân thảm kịch giẫm đạp Itaewon dưới góc độ khoa học

"Thay vào đó, họ thường cảm thấy phấn khích vì được hòa mình vào dòng người khi đang cùng chia sẻ niềm vui. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm, bởi ai cũng bỏ qua sự an toàn".

Làm thế nào để ngăn chặn những thảm họa tương tự?

Các chuyên gia đều đồng ý rằng việc kiểm soát đám đông đối với các sự kiện quy mô lớn đã được lên kế hoạch là điều cần thiết.

GS. Galea và nhóm của ông tại Đại học Greenwich đã sử dụng các thí nghiệm hành vi và mô hình toán học để tìm hiểu cách thức đám đông di chuyển trong các tình huống cụ thể khác nhau, được mô phỏng như sau:

G Keith Still, một chuyên gia về an toàn đám đông và là giáo sư tại Đại học Suffolk, nhấn mạnh rằng việc đảm bảo an toàn việc di chuyển bên trong một đám đông là không quá phức tạp.

Theo đó, từ mỗi người tham gia cho đến ban quản lý cần nắm được những kiến thức đơn giản, bao gồm: Hiểu được giới hạn đám đông, các tuyến đường, sự di chuyển của dòng người, và theo dõi mức độ gia tăng của mật độ đám đông tại từng thời điểm.

Dựa vào những yếu tố trên, kết hợp với kinh nghiệm, cảnh sát hay các nhà hoạch định sự kiện hoàn toàn có thể phòng ngừa, dự đoán và tránh được những thảm họa giẫm đạp, G Keith Still khẳng định.