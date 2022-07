Hé lộ nguyên nhân người bố sát hại con gái 17 tuổi và bạn trai con rồi tự tử

Sáng 5/7, Công an tỉnh Nghệ An đã có thông tin chính thức về vụ việc bố sát hại con gái 17 tuổi và bạn trai của con rồi tự tử gây xôn xao dư luận tại huyện Đô Lương, Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4-7, Công an huyện Đô Lương nhận được tin báo của Công an xã Bài Sơn, huyện Đô Lương về vụ án mạng xảy ra tại địa phương.

Nghi phạm Lê Đình Ngọc đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an - Ảnh: Công an cung cấp