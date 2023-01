Hé lộ mức lương ‘khủng’ trong giới IT, lên tới 80 triệu/tháng

Báo cáo “Mức lương và mong đợi nghề nghiệp của các chuyên gia IT 2022-2023” do ITViec mới phát hành lần đầu, đã hé lộ góc nhìn về công việc và các vị trí IT (công nghệ thông tin) dựa trên phản hồi của 1.257 chuyên gia trong ngành. Nghiên cứu trên được thực hiện tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và một số tỉnh/thành, với các nhóm nhân viên có vị trí khác nhau.

Theo báo cáo, nhóm chuyên gia IT từ 25-35 tuổi đang là lực lượng nhân sự chiếm ưu thế trên thị trường. Khu vực thu hút chuyên gia IT đông đảo nhất là TP.HCM, chiếm tỷ trọng 67,9%, gấp gần 3 lần so với Hà Nội (26,1%).