Hé lộ kế hoạch của Trung Quốc ở Thái Bình Dương

Theo một số hãng tin trong đó có Reuters, AFP và Guardian, Bắc Kinh đã gửi dự thảo thông cáo chung và kế hoạch hành động 5 năm đến 10 quốc đảo Thái Bình Dương trước thềm cuộc họp do Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chủ trì ở Fiji ngày 30/5 tới.

Dự thảo này cho biết, ngoài hỗ trợ hàng triệu USD cho các quốc đảo Thái Bình Dương, Trung Quốc cũng cho phép các nước đó tiếp cận nhiều hơn nữa thị trường rộng lớn của Trung Quốc. Bắc Kinh còn đề cập đến khả năng lập khu vực thương mại tự do với những nước này.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề cập đến tăng cường hợp tác về an ninh giữa Trung Quốc với 10 quốc đảo này. Bắc Kinh muốn đào tạo cảnh sát trung cấp và cao cấp cho các nước đó bằng hình thức song phương và đa phương, hợp tác "trong các lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống" và mở rộng hợp tác thực thi pháp luật. Dự thảo cũng đề cập đến những cam kết hợp tác về an ninh mạng, hệ thống dữ liệu hải quan, hợp tác chống biến đổi khí hậu.

Một số đề xuất dự kiến sẽ được thảo luận và quyết định tại cuộc họp của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị với những người đồng cấp ở khu vực diễn ra tại Fiji.

Cuộc họp diễn ra không lâu sau khi Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác an ninh với đảo Solomon hồi tháng 4, đánh dấu thỏa thuận an ninh song phương đầu tiên của Bắc Kinh tại Thái Bình Dương. Thỏa thuận khiến các nước trong khu vực như New Zealand, Australia và Mỹ lo ngại Trung Quốc sẽ lập căn cứ quân sự ở đây. Tuy nhiên, giới chức Solomon khẳng định sẽ không để Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ.

Theo Dantri.com.vn