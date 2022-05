Hé lộ hình ảnh một tweet đã chỉnh sửa sẽ trông như thế nào

Ở cấp độ kỹ thuật, Wong trước đây đã báo cáo rằng một tweet đã được chỉnh sửa thực sự là một tweet mới với ID duy nhất của riêng nó, cùng với danh sách bất kỳ tweet cũ hơn nào mà họ thay thế. Các tweet cũ hơn sẽ hiển thị ghi chú “Có một phiên bản mới của tweet này” (There’s a new version of this Tweet), với một liên kết đến tweet cập nhật nói trên.

Trong ví dụ của mình, Wong chỉ thêm một dòng bổ sung có nội dung “edit: soup*” nhưng cô ấy giải thích rằng về cơ bản bạn có thể tạo một tweet hoàn toàn mới với nội dung khác, ít nhất là trong giai đoạn thử nghiệm hiện tại.