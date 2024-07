Hé lộ hành tung của kẻ âm mưu ám sát ông Trump trước giờ nổ súng

Theo quan chức trên, Crooks giấu một thiết bị nổ tự chế trong cốp xe. Thiết bị nổ này được nối với máy phát tính hiệu mà hắn mang theo người.

Trong khi các nhà điều tra vẫn đang tìm kiếm động cơ ám sát ông Trump của Crooks, họ cũng xem xét kỹ lưỡng các hoạt động của đối tượng trước vụ tấn công và cố gắng ghép những hành động của tên này trước khi gây án.