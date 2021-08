Hé lộ danh tính người đầu tiên bóc phốt Lucas (NCT): Fan bảo phốt fake nhưng chính idol lại gọi điện cầu xin gặp mặt?

Dù vậy sau đó lại có thêm những cô gái khác từ Trung Quốc khẳng định mình cũng gặp tình huống tương tự như A. Sau khi biết đến những 'bài phốt' này, A đã đăng tải thêm một dòng tweet mới. Cô cho biết lúc mới vạch trần Lucas cứ nghĩ rằng mình đang làm chuyện vô ích vì sẽ không ai tin tưởng cô. Tuy nhiên ngờ đâu lại có những trường hợp cũng bị hại tương tự như A, và cô không hề biết nam idol 'bắt cá nhiều tay' đến vậy.

Đoạn tweet mới nhất của A

Trong đoạn tweet mới nhất này, A viết: 'Hóa ra anh còn đi ngoại tình khắp nơi.. ㅋㅋ Tôi đã không biết điều này. Lúc đầu tôi còn tự hỏi liệu mình đăng đàn như vậy là nên hay không nên bởi có nhiều người nói rằng tôi bịa chuyện đấy ㅋㅋ Tôi mừng vì ngày hôm qua tôi đã không nhận những cuộc gọi từ anh. Tôi mong rằng sẽ không còn những nạn nhân nào nữa.'

Kèm theo đó A đăng tải thêm 3 hình ảnh về các đoạn chat. Trong bức ảnh đầu tiên là bằng chứng cho thấy sau khi A 'bóc phốt', Lucas đã gọi cho cô đến 3 cuộc điện thoại nhưng A không nghe máy. Sau đó nam idol đã gửi tin nhắn xin hẹn gặp A để nói chuyện.

Tin nhắn lúc 1h20’ trưa ngày hôm qua (trưa 23/8)

lokass444: *Điện thoại đang bận. Đối phương không thể tiếp nhận cuộc gọi của bạn*

lokass444: *Đối phương hủy nghe máy*

lokass444: *Đối phương hủy nghe máy*

lokass444: Em nghe máy một chút được không, chúng ta cần gặp nhau để nói chuyện?

Tiếp đến, A đăng tải 2 bức ảnh chứng minh Lucas là kẻ lăng nhăng, nhắn tin với 2 cô gái trong cùng một ngày. Sau khi đọc bài 'phốt' của cô gái C (người bóc phốt thứ 3), A nhận ra thời gian Lucas nhắn tin cho cô này cũng trùng với thời gian nhắn tin cho mình - đều là vào ngày 6/5/2021.

Tin nhắn ngày 6/5/2021 mà Lucas nhắn với A

A: Trước đây anh không có cảm xúc gì mà vẫn qua lại rồi ngủ với tôi có phải không?

lokass444: Anh đã từng thật lòng thích em.

Tin nhắn ngày 6/5/2021 mà Lucas nhắn với C (cùng ngày với A, hình ảnh này do A đăng lại và dịch bằng tiếng Hàn vì bản gốc là tin nhắn tiếng Trung của Lucas với cô gái C)

C: (*gửi link bài báo Lucas bị phát hiện đi bar với một sao nam) Em đã bảo anh phải cẩn thận mà.

lokass44: Hahaha.

lokass44: Lâu rồi không gặp em.

lokass44: Ok anh biết rồi.

