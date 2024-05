Hé lộ clip Hoa hậu Thùy Tiên bịn rịn tạm biệt Lôi Con, thái độ đối mặt Quang Linh Vlog gây chú ý

Sau nhiều ngày cực "dính" Thùy Tiên, Lôi Con lộ biểu cảm buồn bã và lưu luyến khi phải rời xa. Nàng hậu cũng thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho cậu bé người Châu Phi khi dang tay ôm bé vào lòng.

Trước khi lên xe, Thùy Tiên còn ngoái lại nhìn Lôi Con và vẫy tay vô cùng bịn rịn.

Clip: Khoảnh khắc Thùy Tiên bịn rịn chào tạm biệt Lôi Con và những thành viên team Quang Linh.



Thùy Tiên chủ động bắt tay chào Quang Linh sau vài ngày đồng hành cùng nhau