Hé lộ cát-xê 'khủng' Katy Perry nhận được khi hát tại đám cưới con trai tỷ phú

Trước đó một ngày, video nhóm Backstreet Boys biểu diễn ca khúc nổi tiếng "I Wanna Be With You" trong bữa tiệc trên du thuyền do tỷ phú người Ấn Độ tổ chức được lan truyền khắp mạng xã hội.

Sự kiện này đã thu hút những vị khách nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm các CEO công nghệ toàn cầu, các ngôi sao Bollywood, biểu tượng nhạc pop và các chính trị gia như Karlie Kloss, Ivanka Trump, Bill Gates, Robert Iger và Mark Zuckerberg.

Theo Standard, Mukesh Ambani sẵn sàng chi mạnh tay để mời các siêu sao hàng đầu thế giới tham gia tiệc của gia đình ông. Trong lễ cưới con gái vào năm 2018, Mukesh đã trả cho Beyoncé 6 triệu USD để biểu diễn trước dàn khách mời.