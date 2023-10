Hậu vệ của U23 Việt Nam gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội

Trên trang chủ, câu lạc bộ Công an Hà Nội đăng tải poster giới thiệu tân binh mới nhất của đội bóng là hậu vệ Hồ Văn Cường. Trước đó, cầu thủ sinh năm 2003 đã được đội bóng ngành Công an điền tên vào danh sách đăng kí dự V.League 2023-2024.

Như vậy, thương vụ giữa Hồ Văn Cường và Công an Hà Nội ngã ngũ sau hơn 1 tháng. Thông tin nhà đương kim vô địch V.League mượn hậu vệ trẻ từ Sông Lam Nghệ An liên tục xuất hiện trong tháng 9.

Ban đầu, Hồ Văn Cường được câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp cận 2 lần. Ở lần đầu, dường như Hồ Văn Cường đồng ý ra đi, nhưng đội bóng xứ Nghệ từ chối. Sau đó, tới lượt Sông Lam Nghệ chấp nhận thương vụ thì cầu thủ này ngỏ ý muốn ở lại đội bóng quê hương.

Tuy nhiên, sau khi được ban lãnh đạo câu lạc bộ Công an Hà Nội thuyết phục, cuối cùng Cường cũng đồng ý gia nhập đội chủ sân Hàng Đẫy. Cầu thủ này thi đấu nốt cho U21 Sông Lam Nghệ An ở giải U21 Quốc gia vừa qua rồi về tập trung cho Công an Hà Nội.