Hậu trường 'Trường Nguyệt Tẫn Minh': Bạch Lộc đáng yêu, xinh xắn trong tạo hình cổ trang mới

Trường Nguyệt Vô Tần với sự tham gia diễn chính của Bạch Lộc và La Vân Hi là câu chuyện kể về Đàm Đài Tẫn (do La Vân Hi thủ vai) sinh ra thân vốn mang tà cốt, tính tình độc ác tàn nhẫn. Tà cốt thức tỉnh khiến Ma thần xuất thế, nữ chính Lê Tô Tô (do Bạch Lộc thủ vai) cũng vì vậy phải trở về 500 năm trước để rút tà cốt trong thân Đài Tẫn. Đài Tẫn dù trong lòng có Lê Tô Tô, nhưng vì yêu quyền lực nên hắn không từ thủ đoạn, điều gì cũng dám làm, gây ra đau khổ cho cô.

Bạch Lộc trong vai Lê Tô Tô

Vì muốn Đài Tẫn tu đạo, từ bỏ con đường trở thành Ma thần, Lê Tô Tô quyết đốt cháy sinh mệnh của bản thân, tạo nên thần tủy để thay đế tà cốt trong người Đài Tẫn, từ đó tiêu tán trong thiên địa. Do Lê Tô Tô là huyết mạch Phượng Hoàng nên sau đó đã niết bàn trùng sinh sống lại. Nàng trở về tiên đạo, tu Vô tình đạo, nguyện cả đời không gặp Đài Tẫn, cũng không động tâm vì ai. Sau cùng sẽ là con đường truy thê đầy gian nan của Đạm Đài Tẫn.