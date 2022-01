Hậu trường thể thao: Streamer Xubi Ruby cổ vũ tuyển Việt Nam, Berrettini

Xubi Ruby là một trong những hot streamer nổi tiếng nhất tại Việt Nam, với trên 230.000 người theo dõi trên Facebook, chưa kể những nền tảng xã hội khác. Với ngoại hình xinh đẹp, nước da trắng sáng cùng đôi mắt to, nụ cười thân thiện, dễ mến, 9x gốc Nghệ An là mẫu ảnh được nhiều nhãn hàng trong và ngoài nước săn đón. Ngoài ra, cô cũng là hot streamer hàng đầu cho những tựa game nổi tiếng tại Việt Nam.

Xubi Ruby sinh ra tại Nghệ An, từng là giáo viên mầm non trước khi rẽ ngang theo công việc hiện tại. Cũng như nhiều cô gái đồng hương, Xubi Ruby luôn dõi theo đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An. Cô rất vui khi mới đây đội bóng xứ Nghệ đã có những thay đổi tích cực về tài chính, để có thể cạnh tranh tốt hơn với các câu lạc bộ khác.

Ngoài bóng đá, Xubi Ruby còn là 1 fan đặc biệt của tay vợt Matteo Berrettini. Với cô, tay vợt người Italia tạo nên ấn tượng đặc biệt, khác hẳn với Djokovic hay Nadal. Cô chia sẻ: "Berrettini rất điển trai, gọi cảm, có phong cách thi đấu mạnh mẽ. Ngoài ra, thành tích thi đấu của anh ấy những năm qua cũng rất tốt".

Berrettini đã giành quyền vào bán kết giải quần vợt Australia 2022 – Grand Slam đầu tiên của năm. Vài năm qua, Berrettini là 1 trong những tay vợt luôn tiến sâu tại những giải đấu lớn nhưng vào chung kết Wimbledon 2021, bán kết US Open 2019.



Một số bức ảnh của hot streamer Xubi Ruby: