Hậu trường Quỳnh Kool đánh ghen, tát 'chị đường' đến nỗi bầm dập tay chân

Thế nhưng không chỉ Cẩm Khê và Quân phải chịu đòn, chính Quỳnh Kool cũng bị đau khi thực hiện cảnh đánh ghen này. Chia sẻ với Tiền Phong cô nàng cho biết: “Đánh hai người xong tay tôi cũng bầm dập, thâm tím cả tay, gân máu nổi lên. Đây là Sơn Ca không phải tôi. Trông buồn cười quá”. Sau khi cảnh hậu trường được tung ra, dân mạng đã hết lời khen ngợi màn diễn cực chân thật của Quỳnh Kool.