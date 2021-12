"Hậu trường ngoại giao" lần đầu tiết lộ của cựu Đại sứ Việt Nam trên đất Mỹ

Đại sứ Phạm Quang Vinh: Tôi có thể nói với bạn rằng, mỗi một Nhà ngoại giao đều có những cách tiếp xúc ngoại giao riêng của mình, dù cùng chung mục đích thúc đẩy quan hệ. Báo chí thường chỉ biết và chỉ đăng tin về những tiếp xúc ngoại giao lớn trên bàn đàm phán, những tuyên bố chung, những hiệp định được ký kết - cái đó rất quan trọng, chính thức ghi nhận các kết quả. Nhưng đằng sau đó, rất nhiều việc không thể gọi tên hay đăng báo được. Có cái phải nhiều năm sau mới giải mã hay công bố, chẳng hạn như thương lượng văn kiện, hay bố trí chương trình, chuyến thăm… nhiều thứ lắm.

Để hoàn tất những thứ đó, mỗi nhà ngoại giao có thể có một cách vận dụng riêng, dựa vào bản lĩnh riêng, phong cách riêng của mình. Có những người thì rủ rỉ tâm tình, có những người thì hùng biện, có những người thì thâm thúy, có những người thì nho nhã. Cái phần "không chính thức" nhưng lại rất quan trọng này được thực hiện như thế nào thì mỗi người mỗi cách, không ai giống ai cả.

-Tô Lan Hương: Và phương pháp của anh là…

-Đại sứ Phạm Quang Vinh: Nói về quan hệ, cái gốc vẫn là hai bên song trùng lợi ích. Trong tất cả các cuộc tiếp xúc ngoại giao dù là giữa các nước, hay giữa cá nhân các Nhà ngoại giao, thì đều có một nguyên tắc cơ bản: Anh phải có cái gì đó cho người ta, anh mới có thể mong nhận được của người ta điều anh muốn. Còn mỗi nhà ngoại giao có cách riêng để đi đến mục đích chung đó. Cá nhân tôi thiên về thẳng thắn, nhưng chân thành. Tôi mạnh mặt này nhưng yếu phần thủ thỉ, tâm tình.

Điều may mắn của tôi trước khi đến Mỹ, là tôi đã có nhiều năm làm SOM ASEAN (Trưởng Phái đoàn quan chức cấp cao ASEAN) của Việt Nam, khi đó tôi đã quen và có nhiều người bạn phía Mỹ như Daniel Russel và Kurk Campbell (đã từng hoặc đang là Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương dưới thời Tổng thống Obama), họ cũng dẫn đầu đoàn Mỹ tham dự các cuộc họp SOM ASEAN.

Có lần Daniel Russel nói với tôi rằng, ông ấy muốn gặp các nước ASEAN có yêu sách đến chủ quyền biển Đông để chia sẻ thông tin và đã hẹn được rồi, vào đầu giờ sáng hôm sau. Tôi thì thấy việc này khó và đã chia sẻ thẳng cái băn khoăn của mình: "Chắc chắn là sẽ khó đấy. Hãy thử đặt câu hỏi mà xem: Vì sao lại đi riêng với Mỹ, người ta cũng ngại nước khác họ sẽ soi vào đấy". Và thêm: "Phải tạo ra cái cớ… chứ không phải cứ nói họp là họp được. Tôi làm nhiều với họ, tôi biết. Giả sử nếu ông gặp trục trặc, thì báo ngay, tôi sẽ tìm cách trao đổi với các nước đó và báo lại".

Thực tế, đúng là khó thật và buổi ăn sáng làm việc đã không diễn ra. Nhận tin, tôi trao đổi và chia sẻ với từ Russel: Hãy cứ để nhóm nước này họp nội bộ trước (bên lề họp ASEAN, nhóm mấy nước ĐNA có yêu sách về biển đông thường có các tham vấn không chính thức). Khi họ họp xong, rồi gặp với phía Mỹ để thông tin, thì là chuyện bình thường, vì họ cũng có thể chia sẻ với bất kỳ nước nào khác. Khi đó, muốn trao đổi gì chẳng được. Còn gặp trước khi nhóm này họp nội bộ, thì lại thành dẫn dắt, phối hợp, họ ngại là vậy. Và, thế là thực hiện được. Cũng nên lưu ý rằng, gọi là họp hay tham vấn, nhiều khi thì có phòng họp, nhiều khi chỉ là ngồi lại với nhau ngay tại sảnh mà thôi.

Đó chỉ là một trong những ví dụ, nhỏ thôi, để các nhà ngoại giao chúng tôi có thể bắt đầu tình bạn với nhau, ban đầu là cùng nhau trong công việc, giúp đỡ, hợp tác, rồi dần dần trở thành tình bạn chân thành. Làm đối ngoại, luôn có những nguyên tắc và lợi ích quốc gia, nhưng giữa những khoảng chính sách đó, phần vận dụng đến từ những cá nhân được giao làm đại diện.

-Tô Lan Hương:Những tình bạn được tích lũy qua nhiều năm tháng làm ngoại giao ấy đã giúp anh như thế nào khi đặt chân lên đất Mỹ?

-Đại sứ Phạm Quang Vinh: Khi tôi sang Mỹ, tôi đã có nhiều người bạn cũ, rồi bạn mới đang làm việc trong Chính phủ Mỹ như Daniel Russel, Kurk Campell vừa mới kể, hay Evan Medeiros (Trợ lý của Tổng thống Obama về các vấn đề Châu Á - Thái Bình Dương), Alyssa Mastromonaco) (phó Chánh văn phòng Nhà Trắng), Ben Rhodes hay Avril Haines (Phó Cố vấn ANQG)…

Tôi không chỉ gặp họ ở văn phòng, mà còn thường gặp riêng, ngoài giờ và bên ngoài, khi mời họ đến nhà, khi ra đâu đó, có khi chỉ là ly cà phê. Đây mới là cái khó, vì phải tạo ra được mức thân tình nhất định và nhất là có thể cùng chia sẻ, hỗ trợ nhau được gì. Cái này khác với làm tiệc hay mời cơm chính thức ở nhà riêng đại sứ, thường phải lên lịch và chuẩn bị từ trước. Nhân đây, tôi muốn kể câu chuyện về cái mà ta ở nhà thường nói là "rỗi thì tạt qua tớ làm chút gì cho vui".

Với nhiều bạn bè các giới của Mỹ, tôi thường hay chuẩn bị chút gì đó đơn giản thôi, rủ bạn qua nhà đại sứ, sau giờ làm, tầm khoảng sau 5h30 chiều đến 7h tối. Tôi hay nói với họ: "Between the office and home, you can stop by relax" (sau giờ làm việc và trước khi về nhà, chúng ta có thể cùng nhau xả hơi một chút). Khi đó, vợ chồng tôi sẽ chào đón họ ở chính tòa nhà Đại sứ của Việt Nam, mà đích thân vợ tôi cùng một vài chị em sứ quan sẽ vào bếp, chuẩn bị ít món ăn truyền thống của người Việt để đãi khách. Đơn giản, nhưng thân tình và trọng thị.

Nói là xả hơi thì xả hơi thật, tán gẫu đủ thứ. Nhưng các cuộc gặp này không phải chỉ là để xả hơi, vì xen vào đó, luôn có công việc. Chỉ có là, nó thoải mái, thân tình, nên việc khó cũng dễ chia sẻ hơn. Vượt ra khỏi hàng rào công vụ, những phút như vậy, gặp nhau vui vẻ sau một ngày làm việc căng thẳng, sẽ càng làm tình bạn thêm đậm hơn mà thôi. Chỉ gặp chính thức thì khô khan, còn chỉ gặp nhau để xả hơi, thì người ta cũng không có thì giờ cho việc đó đâu. Ý nghĩa của những cuộc gặp "between the office and home" chính là ở chỗ này, vẫn vui, mà vẫn việc là thế. Chúng tôi gặp nhau ở đó, vừa vì tình bạn chân thành, nhưng cũng không quên mình là những nhà ngoại giao, đại diện của mỗi nước. Cũng có khi lại hẹn nhau ở một chỗ bên ngoài, chỉ là cốc bia, cốc trà, đơn giản thế thôi.