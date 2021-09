Hậu trường cực vui vẻ, hài hước phim 'Hương vị tình thân'

Khi một khán giả hỏi liệu sau này ông Tấn có giống các vai trước sẽ bị công an bắt không thì NSƯT Hồ Phong trả lời ở phim Hương vị tình thân anh sẽ ra đầu thú. Hiện tại phim vẫn đang ghi hình các tập cuối mà chưa đóng máy.

Hình ảnh tạo hình Chiến chó sau vụ truy sát do Anh Tuấn thủ vai được chia sẻ khiến khán giả hoài nghi không rõ nhân vật này còn sống hay đã chết. Số phận của Chiến chó vẫn là bí ẩn ở phía trước. Diễn viên Anh Tuấn nói nhân vật mình đóng còn sống không hay không "phụ thuộc vào biên kịch, đạo diễn".

Trích đoạn phim 'Hương vị tình thân' tập 105

Vy Uyên