Hậu trường ‘Cô gái từ quá khứ’: Lan Ngọc - Kaity Nguyễn ngủ vật vờ trên phim trường

Ngày 25.10.2022, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa cấp cứu, can thiệp thành công một bệnh nhân sốc mất máu nguy kịch do xuất huyết tiêu hóa từ ruột non hiếm gặp bằng phương pháp nút động mạch cầm máu.