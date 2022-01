Hậu tố công ty cũ, HuyR phản ánh chuyện chia tay không lí do của giới trẻ

Tối 11/1, HuyR chính thức trở lại đường đua Vpop với MV 11H Tối sau một quãng thời gian chưa tung sản phẩm mới. Đây được xem là “phát súng” đầu tiên của HuyR nằm trong chuỗi dự án của nam ca sĩ trong năm 2022.

Your browser does not support the video tag.

Ra mắt MV vào giai đoạn khá “nhạy cảm” khi trước đó HuyR công bố không hợp tác với công ty cũ; ít nhiều ý kiến cho rằng nam ca sĩ cố tình tạo scandal để mọi người chú ý vào sản phẩm lần này.