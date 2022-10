Hậu rời công ty Sơn Tùng, Kay Trần tung hình ảnh báo hiệu sẵn sàng comeback?

Mới đây nhất, Kay Trần vừa đăng tải những hình ảnh đầu tiên sau thời gian im ắng.

Hình ảnh mới nhất được Kay Trần đăng tải.

Nam rapper chú thích cho đoạn clip này: "Tặng anh cho em, vì trong Khoa có hoa. Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam".