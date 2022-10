Hậu quả của thói quen "cứ ho, sốt là mua kháng sinh"

Tiếp theo việc hạn chế dùng kháng sinh thì khi bắt buộc phải dùng, chúng ta phải dùng đủ liều lượng và đủ thời gian, để có thể diệt hầu hết vi khuẩn gây bệnh, không cho chúng cơ hội làm quen với kháng sinh. Ở đây là vai trò của thầy thuốc là kê đơn kháng sinh đúng liều lượng, đủ thời gian. Người thầy thuốc còn phải tuân thủ chẩn đoán, chọn kháng sinh phù hợp, không dùng kháng sinh tràn lan theo hướng bao vây.

Ở Việt Nam tình trạng dùng kháng sinh rất bừa bãi. Tất cả các kháng sinh đều có thể mua tự do trên thị trường, không cần đơn của bác sĩ. Hậu quả của việc đó là tình trạng kháng thuốc kháng sinh của Việt Nam hiện đang đứng đầu thế giới, gây nhiều hậu quả nặng nề cho công tác điều trị. Năm 2017, WHO xếp Việt Nam vào nhóm các nước có tỉ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới. Theo số liệu của WHO, từ năm 2009 đến năm 2017, số lượng thuốc kháng sinh ở Việt Nam bán ra ngoài cộng đồng tăng gấp 2 lần. Nguyên nhân chính là do lạm dụng kháng sinh khi có tới 88% thuốc kháng sinh tại thành thị được bán ra mà không cần kê đơn, trong khi đó tỉ lệ này ở nông thôn là 91%.

Văn phòng Tổ chức y tế thế giới ở Việt Nam và Tổng hội y học Việt Nam đã ra tuyên bố chung, kêu gọi chung tay hành động để chống lại tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Chương trình hành động thì có nhiều điểm về chuyên môn, nhưng về phía người dân có một nguyên tắc đơn giản nhưng rất hữu ích, đó là: Không tự ý dùng thuốc kháng sinh, mà hãy dùng kháng sinh theo chỉ định của thầy thuốc.

Sự chung tay phối hợp giữa thầy thuốc và người dân sẽ góp phần đầy lùi tình trạng kháng thuốc kháng sinh, nâng cao sức khỏe, cứu sống nhiều mạng người trong tương lai.

Tác giả: Tiến sĩ, bác sĩ Quan Thế Dân tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội 1983, từng công tác điều trị và giảng dạy tại một số cơ sở y tế ở TP HCM và Hà Nội, sau khi nghỉ hưu hiện đang tiếp tục công tác trong lĩnh vực y tế tư nhân.