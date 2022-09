Hậu loạt sự cố, Jack tiếp tục gây xôn xao với sự thay đổi về ngoại hình

Tuy nhiên, có thể nhận thấy trong những hình ảnh này, mái tóc của Jack đã có sự thay đổi rõ rệt. Nam ca sĩ dường như đang muốn nuôi tóc dài và uốn xoăn, khá khác biệt so với những hình ảnh gần nhất trong MV Ngôi Sao Cô Đơn.

Trước đó, mạng xã hội lại xôn xao trước một bài đăng được cho là lấy từ nhóm fan kín của Jack. Cụ thể, tài khoản có tên Phương Tuấn (Tên thật của Jack) đã đăng tải hình ảnh nam ca sĩ trùm đầu kín mít kèm dòng caption cực gay gắt: "I'm about to end up with those animals..." (Tạm dịch: Tôi sẽ kết thúc chuyện này với lũ súc vật đó).