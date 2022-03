Hầu hết tính cách “ở nhà hống hách ra đường lại nhút nhát, rụt rè” của trẻ là do chính cha mẹ gây nên

Có rất nhiều gia đình thường than thở rằng con trẻ ở nhà rất hoạt bát nhưng ra đường lại nhút nhát, rụt rè. Trẻ nhút nhát thiếu tự tin thường rất nhạy cảm, thường biểu lộ sự buồn phiền trực tiếp và dễ cảm thấy mình là người thất bại nên ngày càng có xu hướng xa cách mọi người.



Không phải cha mẹ nào cũng hiểu rằng trẻ có tính cách như vậy phần lớn do cách dạy sai trong gia đình. Khi thấy trẻ có những biểu hiện nhút nhát khi ở nơi đông người cha mẹ cần nhận biết sớm để có thể giúp đỡ và định hướng lại tính cách cho trẻ.



Tại sao trẻ em lại có tính cách “hống hách khi ở nhà, nhát gan thì đi ra đường ”?



1. Chăm sóc trẻ quá kỹ



Trẻ em được bảo vệ cẩn thận khi ở nhà, có cảm giác an toàn đầy đủ, nói và làm mọi việc một cách tự do và cha mẹ rất yêu thương mình. Nhưng khi đi ra ngoài, ở trong một đám đông người lạ, đứa trẻ rõ ràng cảm thấy không giống như ở nhà, và những người khác sẽ từ chối nó mà không do dự. Lúc này trẻ em có tâm lý rụt rè, không dám hành động nông nổi, thậm chí có lúc không biết bảo vệ lợi ích chính đáng của mình.



2. Cha mẹ nuông chiều con quá mức





Nhiều cha mẹ lại nuông chiều con một cách phi nguyên tắc, điều này không những khiến trẻ ngang bướng, ưa được phục vụ mà còn không học được một số đức tính tốt trong cuộc sống như: tính tự lập, nhường nhịn, chăm chỉ… Bởi vì cha mẹ yêu thương không nguyên tắc, đứa trẻ sẽ hơi hụt hẫng khi ra ngoài, không biết cách thích nghi với sự giao tiếp giữa các cá nhân với thế giới bên ngoài.



3. Kỹ năng xã hội kém



Cha mẹ quá bảo vệ con cái, lo lắng khi tiếp xúc với con cái bên ngoài, con sẽ học được một số thói quen xấu, khi ra ngoài chơi thì quần áo bẩn, có vi khuẩn sẽ sinh bệnh... trẻ có kỹ năng xã hội kém và không biết cách giao tiếp với người khác.



Vì không có kỹ năng xã hội nên khi xảy ra mâu thuẫn với những đứa trẻ khác, trẻ không biết phải giải quyết như thế nào, giải quyết ra sao, chỉ biết dùng nước mắt để giải quyết vấn đề.



4. Cha mẹ là tấm gương xấu cho con