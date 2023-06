Hậu Giang: Khởi tố 11 bị can trong đường dây đánh bạc 560 tỷ đồng

Ngày 9/6, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền lến đến 560 tỷ đồng.

Theo Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hậu Giang đã ra Quyết định khởi tố các bị can gồm: Phạm Thiên Sử (SN 1985), Trần Văn Út Mười (SN 1971), Trần Duy Tân (SN 1990), Dương Hoàng Vũ (SN 1985) về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Các bị can Lai Phái Nghĩa (SN 1983), Lê Tấn Đạt (SN 1976), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1983), Phạm Hồng Phúc (SN 1982), Nguyễn Tiết Thanh (SN 1972), Lê Văn Út (SN 1986), Nguyễn Chí An (SN 1984) bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”.