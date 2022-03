Hậu giảm cân, Thuận Nguyễn trở lại vẻ điển trai trong vai chính đầu tay

Sau thành công từ Bẫy Ngọt Ngào, Thuận Nguyễn nhanh chóng trở lại và cầm trịch vai chính trong Qua Bển Làm Chi. Chỉ vài phút ngắn ngủi, teaser theo chân Thuận Nguyễn mang đến cho khán giả nhiều tình tiết gây cấn lẫn hài hước, hứa hẹn sẽ bộ phim hài - tình cảm đáng mong chờ vào tháng 4 này.

Your browser does not support the video tag.

Chia sẻ về áp lực vai chính đầu tay, Thuận Nguyễn cho hay: “Vai Tuấn là hành trình nhiều khó khăn nhưng rất ý nghĩa trong thanh xuân của tôi. Tôi và đạo diễn Nguyễn Trung Cang biết nhau qua mạng xã hội, khi có kịch bản phim này thì anh nhắn tin mời tôi vào vai. Tôi cảm thấy hứng thú khi dự án này được thực hiện với một ê-kíp trẻ, đầy hoài bão với điện ảnh.

Dù đây là phim độc lập nhưng lại được gọt tỉa cẩn thận. Tôi chọn tham gia vào dự án này vì tình yêu điện ảnh mà mọi người đổ vào đây hơn là vì tiền”.