Hậu COVID, ngoài khó thở, sương mù não, nhiều quý ông có thể sẽ đau khổ khi "biểu hiện phái mạnh" của mình bị suy giảm

Một nghiên cứu khác cho thấy nam giới sau khi mắc COVID-19 có thể gặp các vấn đề sức khỏe sinh sản và tình dục, bao gồm cả rối loạn cương dương. COVID-19 được cho rằng có ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của tinh hoàn. Điều này có thể ảnh hưởng đến cả khả năng sản xuất tinh trùng và testosterone. COVID-19 gây rối loạn cương dương như thế nào? Kích thích tình dục nam là một cơ chế phức tạp liên quan đến não, hệ thần kinh, nhiều cơ trong cơ thể và mạch máu. Rối loạn cương dương có thể xảy ra do vấn đề với bất kỳ thành phần nào trong số này. Trên thực tế, khi các báo cáo đầu tiên về rối loạn chức năng tình dục ở người mắc hội chứng hậu COVID bắt đầu xuất hiện, hầu hết các bác sĩ đều cho rằng đó là kết quả của căng thẳng do bị giam giữ và cô lập. Tuy nhiên, một số bệnh nhân không cảm thấy lo lắng hoặc căng thẳng đặc biệt. Các nhà nghiên cứu không chắc chắn về mối liên hệ giữa COVID-19 và rối loạn cương dương nhưng một số yếu tố có thể dẫn đến khả năng này được đưa ra như sau: Thứ nhất là virus gây ra các vấn đề trong mạch máu của cơ thể. Virus SARS-CoV-2 gây ra mức độ viêm cao trong cơ thể như một phản ứng phòng vệ. Mức độ viêm cao có thể gây ra hình thành cục máu đông nhỏ, cũng như viêm niêm mạc mạch máu. Hai tính năng này kết hợp với nhau có thể làm gián đoạn lưu lượng máu - một trong những yếu tố quan trọng nhất để đạt được sự cương cứng. Một cách gián tiếp, COVID-19 có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tim đã có sẵn, chẳng hạn như viêm tim hoặc nhịp tim không đều. Các loại thuốc để điều trị những tình trạng này, chẳng hạn như thuốc chẹn beta, có thể gây ra rối loạn cương dương như một tác dụng phụ. Một giả thuyết khác là các biến chứng COVID-19 lâu dài có thể dẫn đến sẹo mô cương dương.

COVID-19 gây căng thẳng sinh lý và tâm lý nghiêm trọng, dẫn đến mức testosterone thấp hơn và tăng giải phóng hormone căng thẳng. Trong khi nồng độ testosterone sẽ trở lại bình thường sau khi bệnh thuyên giảm, việc mất testosterone có thể dẫn đến xơ hóa mô dương vật. Đây là một tình trạng khó chữa hơn và ít có khả năng hồi phục hơn.



Cũng có bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 có tác động đến tinh hoàn. Virus xâm nhập vào các tế bào với sự trợ giúp của một loại protein phổ biến trong tinh hoàn. Tinh hoàn là nơi tạo ra phần lớn testosterone ở nam giới, và do đó COVID-19 có thể làm giảm mức testosterone trong cơ thể.



Mức testosterone thấp hơn có thể góp phần gây rối loạn cương dương, cũng như giảm năng lượng, ham muốn tình dục và khối lượng cơ. Mức testosterone thấp hơn cũng có thể làm trầm trọng thêm phản ứng viêm của cơ thể, gây ra tổn thương lớn cho các mạch máu.



Một nghiên cứu của một nhóm tại Đại học Florida cho thấy những người đàn ông mắc COVID-19 có nguy cơ được chẩn đoán rối loạn cương dương cao hơn gấp ba lần so với người không bị.



Không chỉ rối loạn cương dương, khả năng di chuyển cũng như số lượng tinh trùng cũng bị ảnh hưởng



Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Fertility and Sterility cho thấy nam giới bị suy giảm khả năng di chuyển cũng như số lượng tinh trùng sau hơn 2 tháng khỏi COVID-19.



Nghiên cứu theo dõi 120 người đàn ông Bỉ trong độ tuổi 18-69 bị nhiễm SARS-CoV-2 và đã khỏi bệnh. Để tham gia nghiên cứu, những người tham gia nghiên cứu phải không có bất kỳ triệu chứng Covid-19 chính nào trong ít nhất một tuần trước khi được đăng ký vào nghiên cứu.

Những người tham gia nghiên cứu đã cung cấp các mẫu tinh dịch và máu vào các thời điểm khác nhau. Họ cũng hoàn thành bảng câu hỏi hỏi về các triệu chứng Covid-19 trước đây của mình. Các mẫu đầu tiên được lấy ít nhất một tuần và khoảng 53 ngày sau khi họ đã khỏi bệnh từ Covid-19.



Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra các mẫu tinh dịch để kiểm tra về khả năng sinh sản của nam giới, bao gồm: Khả năng di chuyển của tinh trùng và số lượng tinh trùng.



Nghiên cứu cho thấy, ở 60% những người tham gia nghiên cứu, tinh trùng di chuyển kém hơn so với tháng đầu tiên sau khi nhiễm Covid-19.



Tất nhiên, khả năng sinh sản của nam giới không chỉ phụ thuộc vào sự di chuyển của tinh trùng mà còn dựa trên số lượng "vận động viên bơi lội" đó. Trong tháng đầu tiên sau khi nhiễm SARS-CoV-2, 37% người tham gia đã bị giảm số lượng tinh trùng trung bình. Số lượng tinh trùng tiếp tục giảm ở 29% nam giới sau 1-2 tháng khỏi bệnh.



Thực sự không có bất kỳ mối tương quan nào giữa mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng Covid-19 và sự giảm số lượng hoặc khả năng di chuyển của tinh trùng. Nói cách khác, những vấn đề về tinh trùng xảy ra như nhau ở những người bị Covid-19 dù nhẹ hay nặng.

Sau hai tháng, tỷ lệ sinh sản của những người đàn ông mắc bệnh trở lại bình thường.



Theo tiến sĩ Mike Hsieh, giám đốc UC San Diego Men's Health, các nhà nghiên cứu vẫn đang nghiên cứu cách virus gây ra tất cả những vấn đề này, nhưng kết quả sinh thiết mới từ Brazil cho thấy các tế bào bị nhiễm bệnh có thể đi vào tinh hoàn và gây tổn thương trực tiếp. Hsieh cho biết tình trạng viêm ở các mạch máu và các mô xung quanh cũng có thể ảnh hưởng đến lượng hormone và sản xuất tinh trùng.



Các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng sốt do COVID cũng có thể làm gián đoạn quá trình sản xuất tinh trùng.



Hsieh cho biết: "Tinh hoàn hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể là 2 độ C, vì vậy khi bạn bị sốt cao hoặc sốt trong thời gian dài có thể làm suy giảm chức năng của tinh hoàn, cả trong việc sản xuất tinh trùng và testosterone".