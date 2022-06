"Hạt ngọc trời" trên dãy Trường Sơn

Với quyết tâm đưa cây lúa nếp than hồi sinh trở lại trên mảnh đất biên cương, tạo hướng đi mới cho bà con, vụ hè-thu năm 2021, Đảng ủy, UBND xã Trọng Hóa đã bàn bạc và quyết định đưa giống lúa nếp than về trồng thí nghiệm trên diện tích gần 500m2 ruộng nước tại bản Dộ-Tà Vờng. Để trồng được nếp than, UBND xã Trọng Hóa đã cử những cán bộ trẻ, có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nông nghiệp đến xã Ngân Thủy (Lệ Thủy), địa phương trồng nhiều lúa nếp than ở ruộng nước, để học tập và mua giống về trồng.

Ông Phạm Văn Bắc, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa cho hay: “Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy đất đai, khí hậu ở xã Ngân Thủy (Lệ Thủy) khá giống với xã Trọng Hóa (Minh Hóa). Những ngày học trồng lúa nếp than, chúng tôi được cán bộ, bà con xã Ngân Thủy giúp đỡ rất nhiệt tình. Sau khi học xong, xã còn tặng chúng tôi 10 cân lúa nếp than về làm giống”.

Niềm vui của người dân Trọng Hóa khi được mùa lúa nếp than.

Ông Hồ Khiên, Trưởng bản Dộ-Tà Vờng, người có kinh nghiệm trồng lúa nước được chọn làm mô hình điểm. “Lúc mới trồng lúa nếp than tôi cũng lo lắm! Nhưng qua một thời gian trồng, chăm sóc, dưới sự hướng dẫn của cán bộ xã, cây lúa nếp than đã phát triển tốt, bộ rễ khỏe nên cây cứng và đẻ nhánh nhiều hơn. Ngoài ra, tôi còn ủ phân xanh để bón cho lúa lúc gieo, đẻ nhánh nên cây lúa cho những bông nếp đầy, hạt chắc mẩy. Năng suất của lúa nếp than tuy không cao bằng các giống lúa khác nhưng giá bán cao gấp ba, gấp bốn lần lúa thường”, ông Hồ Khiên kể.