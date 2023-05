Hát live trở thành 'hình phạt' với nghệ sĩ Kpop?

Kỉ niệm 10 năm ra mắt, BTS phát hành cuốn sách "Beyond The Story: 10-Year Record of BTS", cùng người hâm mộ nhìn lại toàn bộ hành trình 10 năm đầy ý nghĩa và những câu chuyện chưa từng được tiết lộ.